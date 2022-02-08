 

Глава МИД Германии назвала причину отмены встречи с Зеленским

08.02.2022, 3:06, Новости дня
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Глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила отмену запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, отметив, что встреча не являлась самоцелью.

«Встречи не являются самоцелью», – цитирует ее РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N24.

По словам Бербок, изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе.

Ранее стало известно, что запланированные переговоры главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоятся. Встреча была отменена по инициативе украинской стороны.



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