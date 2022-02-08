 

Мнение: “Теледроид”

08.02.2022, 3:02, Разное
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"Роскосмос" представил прототип нового робота для работы в открытом космосе, называется "Теледроид".

Начиная с первых пилотируемых кораблей разработчики предполагали исключить необходимость участия человека в управлении. И если изначально системы корабля были скорее ограждены от вмешательства «пассажира», то с момента запуска первого пилотируемого космического корабля «Восток» до современных цифровых «Союзов МС» был пройден долгий путь повышения автоматизации. Сейчас экипаж следит за показаниями приборов и передает их на Землю, принимая управление на себя только в случае нештатных ситуаций, испытания оборудования или выполнения нетиповых задач.

Очевидно, роботы присутствуют и на борту Международной космической станции, помогая космонавтам и астронавтам. Так, с 2001 года работает робот-манипулятор Canadarm2, который перемещает оборудование и материалы на внешней поверхности станции и помогает экипажу работать в открытом космосе. В июле 2021 года на станции появился другой манипулятор — ERA, который в ближайшее время установят на Многоцелевом лабораторном модуле «Наука». Манипулятор станет дополнением к давно зарекомендовавшей себя грузовой «Стреле» российского сегмента МКС.

В 2019 году на борт МКС отправился первый российский антропоморфный робот Skybot F-850 в рамках эксперимента «Испытатель». Полёт на корабле «Союз МС-14» и дальнейшая работа на борту станции показали, что антропоморфные роботы могут быть интегрированы в пилотируемые корабли и орбитальные станции для обеспечения заданной функциональности. Всё же больше задач для роботов на внешней стороне кораблей и станций, в агрессивной для человека среде.

Основной работой для таких роботов станет решение задач на поверхности космических тел — Луны, планет Солнечной системы и их спутников. Копирующий режим управления — повторение движений оператора, облаченного в специальный костюм, — позволит использовать интеллектуальные возможности человека для решения наиболее сложных задач, а интеллектуальный автоматический режим возьмет на себя рутинные операции.

В рамках программы дальнейших работ разработчик Skybot F-850 в лице НПО «Андроидная техника» совместно с РКК «Энергия» работают над созданием антропоморфного робота нового поколения, получившего название «Теледроид». Он сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять экспериментальную отработку типовых операций как в копирующем, так и в автоматическом режиме.

В перспективе такой помощник должен существенно сократить необходимое время пребывания человека в опасной среде и облегчить работу за бортом базы на поверхности планеты, освободив экипаж для решения иных задач.

https://www.roscosmos.ru/34072/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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