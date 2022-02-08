“Стыдно, что со мной вот так обошлись”. Ехавший вместе с Трухиным депутат рассказал подробности скандального ДТП

По словам Мухтарова, он сидел сзади за водителем, а Трухин – справа от него.

“Я только прилетел, ночь не спал, поэтому по дороге временами досыпал, а временами мы общались друг с другом. За Борисполем я задремал, а когда был удар – я был без памяти”, – вспоминает он.

На вопрос о том, употреблял ли он с Трухиным алкоголь во время поездки, Мухтаров ответил отрицательно.

“Я не алкоголик и не наркоман. Мы не заходили по ресторанам на трассе, это ложь. Мне вообще пить запрещено. Я очень плохо перенес коронавирус, поэтому мне спиртное нежелательно”, – сказал он.

На уточнение журналистов о том, что Трухин на видео с боди-камеры патрульного вел себя, как нетрезвый человек, Мухтаров ответил, что “после такой аварии вряд ли можно было адекватно реагировать на происходящее”.

Попытку нардепа дать взятку полицейскому Мухтаров назвал аморальной. На вопрос о том, в какой валюте были деньги в сумке Трухина, он ответил: “Я не знаю, о каких деньгах идет речь”.

Также он отреагировал и на то, что Трухин на видео называет его “кентом, у которого нет претензий”.

“Я смотрел видео… Мне обидно, что мне помогла какая-то женщина после аварии. Она налепила пластырь и положила подушку, а он в это время думал за себя. Но Бог каждому судья. Сегодня, завтра все получат по заслугам. В первую очередь надо было помочь мне. Я бы помог товарищу, который валяется в крови, а после этого решал бы второй и третий вопрос… Мне стыдно, что со мной вот так обошлись”, – говорит Мухтаров.

Контекст:

23 августа 2021 года в Киеве столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщали, что ДТП спровоцировал Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля Audi. По данным издания “Полтавщина”, нардеп 23 августа принимал участие в мероприятиях по случаю Дня флага, а потом пил виски с руководством Полтавской области в ресторане “Лилея”.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Его передали в Госбюро расследований.

В МВД изначально не сомневались, что Трухин был в Audi, но отмечали, что неясно, в качестве пассажира или водителя. Глава полиции Киева Иван Выговский сказал 20 сентября, что на участках с камерами машиной управлял водитель нардепа, но Трухин мог пересесть за руль.

Трухин признавал факт участия в ДТП. Он утверждал, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом был ли он сам за рулем, нардеп не уточнял.

1 февраля 2022 года “Украинская правда” обнародовала видео с камеры патрульного полиции, приехавшего первым на место ДТП с участием Трухина. На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (валюта не уточнялась), хотел уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, “уже все произошло”. Кроме того, на записи Трухин обещает, что “поговорит” с главой МВД Денисом Монастырским.

Утром 2 февраля 2022 года, после публикации расследования “Украинской правды”, глава партии “Слуга народа” Елена Шуляк сообщила, что Трухина исключили из рядов политсилы. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что инициирует внеочередное заседание Рады, на котором заслушают правоохранителей. По его мнению, Трухин должен выйти из фракции.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

—