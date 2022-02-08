 

Резников назвал возможные сценарии российской агрессии против Украины

08.02.2022, 2:38, Новости дня
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По его словам, Украина готова к попыткам захвата административных зданий, использования “пророссийского или просоветского настроенного населения”, а также “зеленых человечков”.

Министр считает более реальным способом дестабилизацию Украины изнутри.

“Попытка дестабилизации на наших улицах, используя так называемых антивакцинаторов, или каких-то людей, недовольных экономической политикой, или лиц, недовольных политическим устройством, или сами попытки сменить политическую власть в Украине, – вот такие сценарии я рассматриваю как вероятные. Поэтому нам надо готовиться и не дать им такой возможности”, – заявил Резников.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что “тоже разные сценарии рассматривают”.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.

Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 6 февраля он повторил, что по-прежнему оценивает вероятность значительной эскалации со стороны России как низкую.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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