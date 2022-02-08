 

В Швейцарии мужчине с поврежденным спинным мозгом вживили имплант. Теперь он снова может ходить

08.02.2022, 1:55, Новости дня
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Пациентом стал итальянец Мишель Роккати, который был парализован после аварии на мотоцикле пять лет назад. Его спинной мозг был полностью перерезан и он вообще не чувствовал ног.

Но теперь он может ходить благодаря электрическому импланту, хирургическим путем прикрепленному к его позвоночнику. Как отмечает BBC, это первый случай, когда человек с полным разрезом позвоночника может свободно ходить.

Из-за травмы нервы в спинном мозге Роккати не передавали сигналы от головного мозга к ногам. Имплант же посылает сигналы прямо в ноги, но только когда включен. Медики говорят, что выздоровлению мужчины способствовала не только технология, но и его упорство: он все пять лет после аварии не прекращал проходить реабилитацию.

При этом исследователи подчеркивают, что имплант – это не лекарство от травмы позвоночника, а технология все еще слишком сложна для использования в повседневной жизни. Тем не менее они приветствуют ее как важный шаг к улучшению качества жизни.

На данный момент девять человек получили имплант и восстановили способность ходить. Никто из них не использует его, чтобы помочь себе ходить в повседневной жизни, потому что на данном этапе это слишком сложно. Вместо этого они используют его для занятий ходьбой, которая тренирует их мышцы, улучшает их здоровье и часто немного восстанавливает подвижность.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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