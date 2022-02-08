В ВОЗ заявили, что отслеживают четыре варианта штамма коронавируса “Омикрон”

Речь идет о вариантах BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. Наиболее заразный, по предварительным данным, – BA.2.

“Мы крайне обеспокоены тем, что последние четыре недели мы наблюдаем резкий рост показателей смертности по всему миру. “Омикрон” очень быстро выместил “Дельту”, – заявила Керкхове.

По ее словам, “не во всех странах новая волна пандемии, связанная с распространением “Омикрона”, достигла своего пика”.

Керкхове объяснила, что в целом штамм “Омикрон” реже приводит к госпитализации, но “есть люди, которые тяжело переносят инфекцию и умирают от нее”.

1 февраля ВОЗ сообщала, что самый заразный вариант “Омикрона” BA.2 был обнаружен в 57 странах.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм “Омикрон” становится доминирующим в мире.

В Украине первый случай заражения “Омикроном” подтвердили в середине декабря. К 24 января этот вариант был подтвержден в 17 регионах страны. 31 января министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что штамм “Омикрон” в Украине обнаружили уже в 20 регионах.

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