 

Помощника генпрокурора Украины избили в Киеве

08.02.2022, 1:37, Новости дня
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Помощник генерального прокурора Украины был избит в Киеве 7 февраля, после чего попал в больницу, сейчас полиция ищет нападавших и выясняет обстоятельства инцидента, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Информация поступила от врачей. Уточняется, что госпитализировали мужчину с улицы Тверской тупик.

«Предварительно установлено, что к потерпевшему – помощнику генпрокурора – на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летний пострадавший госпитализирован…», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Имени пострадавшего правоохранители не называли, но по данным издания «Укринформ», речь идет о Зурабе Адеишвили. 

Как информирует Telegram-канал «Политика Страны», избивавшие произнесли фразу: «это тебе за наш народ».

Зураб Адеишвили является ближайшим соратником Михаила Саакашвили, который сейчас отбывает наказание в Руставской тюрьме. Саакашвили осужден на три и шесть лет лишения свободы, против него ведется еще несколько судебных процессов.

Адеишвили занимал пост генпрокурора Грузии, возглавлял министерство юстиции. После отставки в отношении него возбудили ряд уголовные дел за организацию пыток и участие в них.

Грузия обращалась в Интерпол с просьбой объявить Адеишвили в международный розыск. Украина отказалась экстрадировать его в Грузию. 



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