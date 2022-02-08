Врачи рассказали о состоянии девочки, которую мать бросила в вольер к медведю

За здоровьем девочки, которую скинули в вольер к медведю, будут следить до ее совершеннолетия, сообщили в пресс-службе Минздрава Узбекистана.

«Ответственным за наблюдение назначили директора Национального детского медцентра Алишера Шарипова. Сейчас девочка идет на поправку, она проходит плановые процедуры под наблюдением медперсонала. Ее состояние улучшается день ото дня, отметили в Минздраве», – информирует «Sputnik Узбекистан» в своем Telegram-канале.

Раннее сообщалось, что женщина перекинула своего ребенка в вольер к медведю. Хищник не тронул девочку. Травмы ребенок получил от падения с высоты почти пять метров. По факту инцидента органы прокуратуры возбудили уголовное дело по статье «Покушение на умышленное убийство», матери грозит минимум 15 лет тюрьмы.

Ранее в министерстве по поддержке махалли и семьи Узбекистана сообщали, что мать девочки находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа. В ведомстве добавили, что семье не раз оказывали помощь.

В настоящий момент девочка находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное, а второго ребенка женщины передали органам опеки.