 

В Украине языковое законодательство не соблюдают пять газет – офис омбудсмена

08.02.2022, 1:10, Новости дня
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“Установлено, что ряд печатных СМИ вопреки требованиям действующего законодательства осуществляют реализацию своей продукции исключительно на русском языке, в периодическом издании не предусмотрена возможность получения информации на государственном языке”, – говорится в сообщении.

В офисе рассказали, что такими газетами оказались “Публика”, “Итоги недели”, “Пусть говорят”, “7я” и “Я”.

“По результатам внепланового безвыездного мониторинга на предмет соблюдения ст. 25 закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” уполномоченному по защите государственного языка направлено письмо с целью реагирования”, – объяснили в ведомстве.

Контекст:

С 16 января вступили в силу отдельные положения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, печатные СМИ в Украине издаются на государственном языке. Они могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. Нормы закона вступают в силу поэтапно. 

16 июля 2021 года стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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