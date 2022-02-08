 

В Полтавской области мать оставила больную дочь в неотапливаемом доме и уехала в Киев – полиция

08.02.2022, 1:10, Новости дня
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“Соседи женщину видели в последний раз двое суток назад, когда помогали ей привезти и наколоть дрова для отопления дома. По предварительной информации, женщина, вероятно, гостит у знакомых в Киеве”, – отметили в полиции.

Полицейский Евгений Фененко рассказал, что женщина недавно переехала в село из Лубенского района Полтавской области. Ей выделили в бесплатное пользование дом и помощь от общины.

“Несколько дней назад ей выделили дрова для печного отопления. 7 февраля мы комиссионно хотели убедиться, что у маленькой семьи есть все необходимое и надлежащие условия для воспитания малолетнего ребенка. Дверь комиссии не открыли. В окне дома мы увидели осунувшуюся пятилетнюю девочку”, – сообщил правоохранитель.

У девочки выявили острую респираторную вирусную инфекцию, ее отправили в Великобагачанскую больницу. Ребенок находится под наблюдением медиков.

После общения с ребенком и соседями стало ясно, что женщина не появлялась дома несколько дней. Полиция устанавливает, где находится мать девочки. После этого будет принято правовое решение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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