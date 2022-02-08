Мнение: О новой «ответочке» России за Крым

Ничто в этой жизни не остаётся безнаказанным. Разница лишь в сроках и способах «наказания»…

России снова напомнили, что она кругом неправа и вообще государство-оккупант. Едва ли не со времён Московии.

И как напомнили!

Посол #США в Токио заявил о поддержке территориальных претензий Японии к России. И увязал их с поддержкой Украины в вопросе принадлежности Крыма.

«Я хочу выразиться предельно ясно: Соединённые Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий. Мы признаём японский суверенитет на четырьмя спорными островами с начала 1950-х годов», — сказал посол США Рон Эммануэль. «Пренебрежение Россией суверенитетом других не считается чем-то новым и не ограничивается северными территориями», — добавил он. После чего напомнил о присоединении Крыма к России. «#Россия незаконно оккупирует #Крым с 2014 года и сконцентрировала больше 100 тыс. войск на границе с Украиной, рискуя спровоцировать конфликт и #кризис в Европе. От северных территорий до Крыма и Восточной Украины — ни у кого нет сомнений, кто выступает агрессором», — заявил он.

Конечно, чья бы корова мычала.

Тут самое время вспомнить, что 11 февраля 1945 года на Ялтинской конференции СССР, США и Великобритания достигли письменной договорённости о вступлении Советского Союза в войну с Японией при условии возвращения ему после окончания войны Южного Сахалина и Курильских островов. И что в Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года прямо предусматривается, что японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми более мелкими островами, которые укажут союзники. И что 29 января 1946 года меморандумом № 677 главнокомандующего союзных держав генералом Дугласом Макартуром из территории Японии были исключены Курильские острова (острова Тисима), группа островов Хабомаи (Хабомадзе) и остров Шикотан. И что 8 сентября 1951 года в Сан-Франциско был заключён мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на все острова и территории, суверенитет над которыми приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года.

То, что впоследствии в Японии стали заявлять, будто Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи в состав Курильских островов (островов Тисима) не входили, а потому их нужно рассматривать в контексте лишь Симодского трактата 1855 года о торговле и границах и последующего Петербургского договора 1875 года, можно считать попыткой «тихой сапой» пересмотреть условия ранее заключённых договорённостей. И то, что Вашингтон стал активно поддерживать Токио в этом вопросе, говорит лишь о степени противостояния между бывшими союзниками по Второй мировой. Говоря в стиле многих моих американских читателей, в 1945-1950 гг. США по поводу включения четырёх ныне «спорных» островов не протестовали.

Но кому сейчас интересны исторические штудии! Политика делается «в моменте». А посему — «ст северных территорий до Крыма и Восточной Украины — ни у кого нет сомнений, кто выступает агрессором»…

По хорошему счёту, на каждое такое заявление американского официального лица наш МИД должен бы вызывать посла США в России и вручать ему ноту протеста. Примерно так поступает Киев и по меньшим поводам. Но российская дипломатия обычно демонстрирует полную бесхребетность.

В этот раз тоже промолчат? Будет особенно показательно…

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