Паб с тысячелетней историей закрылся в Британии

В Великобритании из-за последствий пандемии прекратил свою работу самый старый в стране паб Ye Olde Fighting Cocks, просуществовавший почти 1300 лет, сообщил портал LADBible.

«Я и моя команда сделали все возможное, чтобы паб продолжал обслуживать клиентов, но последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства», – цитирует «Мир24» владельца питейного заведения Христо Тофалли.

Паб был открыт еще в 793 году. Заведение сильно пострадало из-за ковидных ограничений. По словам Тоффали, он убит горем, так как Ye Olde Fighting Cocks являлся для него чем-то большим, чем просто бизнесом.

Напомним, несколько лет назад в графстве Большой Манчестер закрылся бар «Красный дракон», в котором Карл Маркс и Фридрих Энгельс обсуждали революцию и теорию коммунизма.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне скандала с вечеринками во время локдауна объявил об отмене обязательных ковид-паспортов в Англии, требования работать удаленно и ношения маски в общественных местах.