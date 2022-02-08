 

Шольц пригрозил РФ «жесткими санкциями» при эскалации на Украине

08.02.2022, 0:52, Новости дня
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Важно поддерживать диалог с Москвой и предпринимать действия по сдерживанию России, в случае эскалации ситуации на Украине последуют жесткие санкции, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

«Мы оказались в очень сложной ситуации. Ясно, что военная угроза присутствует, об этом нельзя молчать», – приводит мнение канцлера Германии ТАСС.

«Мы будем выступать единым фронтом. Если будет военная агрессия, то за ней последует жесткий совместный ответ», – сообщил Шольц. «По вопросу санкций мы будем действовать в абсолютном согласии друг с другом», – подчеркнул канцлер Германии. «Будьте уверены, что не будет таких мер, по которым мы бы реагировали по-разному», – добавил он. По словам Шольца, такое развитие событий имело бы «очень и очень высокую цену для России».

«Одновременно важно использовать все дипломатические возможности», – добавил канцлер, положительно оценив контакты РФ с США, НАТО, а также по линии ОБСЕ. Он напомнил, что продолжаются четырехсторонние контакты участников нормандского формата – России, Германии, Франции и Украины. По его словам, сейчас важно как поддерживать диалог с Россией, так и предпринимать действия по ее сдерживанию. «Данная двойная стратегия – самая многообещающая на данный момент», – выразил мнение Шольц.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.



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