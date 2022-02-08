Путин предложил Порошенко политическое убежище в России

“В свое время, когда еще Порошенко был президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования [конфликта] на Донбассе”, – сказал глава Кремля.

Он добавил, что “Порошенко наделал много ошибок в этом направлении”.

“Его преследование как государственного преступника – чрезмерная заявка. Но таким, как Порошенко, мы готовы предоставить убежище в России”, – подчеркнул Путин.

8 февраля Макрон совершит визит в Киев, где пообщается с президентом Украины Владимиром Зеленским. С Путиным и Зеленским президент Франции обсудит ситуацию вокруг Украины.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в ГБР по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января 2022 года. В аэропорту Киев (Жуляны) его встречали несколько тысяч человек. На брифинге Порошенко заявил, что его “незаконно пытались не допустить на территорию Украины”. По его словам, ситуацию удалось разрешить “исключительно благодаря тому, что в составе пассажиров рейса, которым мы вернулись из Варшавы, было огромное количество журналистов”.

В ГБР заявили, что пытались вручить Порошенко в аэропорту процессуальные документы, но его адвокаты “сбежали”.

После этого Порошенко прибыл в суд на избрание меры пресечения. В ходе заседания адвокат экс-президента Игорь Головань сказал, что сторона защиты не видела ни одного документа, который подтверждал бы сообщение Порошенко о подозрении, поэтому у него нет статуса подозреваемого.

Прокуроры просили суд арестовать Порошенко на два месяца с правом залога в 1 млрд грн. 17 января суд не избрал ему меру пресечения – судья ушел в совещательную комнату для принятия решения, заседание перенесли. 19 января судья огласил текст определения – Порошенко в качестве меры пресечения избрали личное обязательство.

Защита и обвинение обжаловали решение суда по мере пресечения для политика. Киевский апелляционный суд 28 января перенес рассмотрение жалобы на 11 февраля.

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