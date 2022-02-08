 

В Украине за год благодаря системе автофиксации выписали 2,6 млн штрафов за нарушение ПДД – Opendatabot

08.02.2022, 0:26, Новости дня
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“2 584 779 штрафов на сумму 1 029 217 060 грн было выписано в прошлом году благодаря системе автофиксации”, – говорится в сообщении.

Больше всего нарушений в 2021 году фиксировалось в сентябре – более 469 тыс., почти на 190 млн грн.

Скриншот: opendatabot.ua

Контекст:

Система автофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

В сентябре 2020 года в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых фантомных патрулей.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В то же время, по информации сервиса открытых данных Opendatabot, за год работы автофиксация нарушений ПДД не снизила аварийность на дорогах Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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