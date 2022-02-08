 

Байден пообещал положить конец “Северному потоку – 2” в случае вторжения России в Украину

08.02.2022, 0:26, Новости дня
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Байден заявил, что они с Шольцом обсудили прорабатываемые санкции против России на случай эскалации кризиса в Украине.

“Если Россия вторгнется, танки, войска пересекут границу с Украиной опять, то “Северный поток” прекратит существование, мы положим ему конец”, – заявил президент США.

На вопрос журналистки о том, каким образом США это сделают, Байден ответил: “Обещаю вам, мы сможем это сделать”.

Шольц не сказал напрямую, что газопровод будет остановлен, но заявил, что Германия вместе с союзниками “примет все необходимые меры”.

Контекст:

Строительство “Северного потока – 2”, который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления “Газпрома” Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и “полностью готовы к эксплуатации”.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию “Северного потока – 2”. В компании ОГТСУ допустили, что “Газпром” попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что “Северный поток – 2” не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация “Северного потока – 2” возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне наращивания численности российских войск возле границ Украины заявил 5 января, что “Северный поток – 2” вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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