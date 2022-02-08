Политика: Киев ждет американскую ПРО под Харьковом

Американские комплексы ПРО THAAD могут вскоре появиться под Харьковом – менее чем в 30 километрах от границы с Россией. Об этом, как сообщается, Киев уже попросил Вашингтон. Как ответят США на обращение Украины, чем опасны для РФ системы THAAD, и как Москва сможет ответить на такое размещение американских ракетных комплексов?

В понедельник дипломатический источник ТАСС сообщил, что Украина попросила США разместить под Харьковом «несколько дивизионов» подвижных противоракетных комплексов THAAD. «Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам «смотреть» вглубь территории РФ на расстояние до 1 тысячи км», – сообщил собеседник.

«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по поводу возможного размещения THAAD возле Харькова. Как известно, этот город находится в 26 километрах от границы России.

Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности. Противоракета THAAD состоит из боевой части и двигателя. Она может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели. Ее первые испытания прошли в 1995 году на полигоне Уайт-Сэндз. Комплекс принят на вооружение армии США в 2008 году.

В США заявляют, что РФ стягивает войска к границе с Украиной и готовит вторжение. Москва это отрицает. Между тем некоторые западные страны начали поставки вооружений Украине. В частности, украинская армия получила вооружения от США и Великобритании.

«Технические характеристики и боевые возможности этого комплекса противоракетной обороны – примерно, как у нашего С-500.

Поражает цели, когда они уже находятся в воздухе, в полете. Одновременно может сопровождать до 10 целей и уничтожать одновременно где-то 5-6 из них», – отметил газете ВЗГЛЯД бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев.

«Правда, THAAD немножко уже устарел. Против наших современных средств нападения он малоэффективен. Американцы вообще немного отстали от наших средств поражения. Кроме того, учтите, что Харьков расположен совсем рядом с российской границей. Едва американские зенитки там появятся, как они окажутся в центре внимания наших военных. В случае конфликта THAAD с большой вероятностью и очень быстро смогут поразить наши высокоточные комплексы», – считает генерал-лейтенант.

«Это те средства поражения, о которых наш президент говорил на весь мир в своем знаменитом послании Федеральному собранию, – что у нас появились новые вооружения, которые обладают большими скоростями и недоступны для перехвата ПРО», – напомнил Бижев.

Поэтому генерал считает, что возможное размещение THAAD под Харьковом – это больше политический акт, чем попытка сдерживания и устрашения. «Учитывая, что США вышли из всех заключенных с нами договоров по противоракетной обороне, исключить появление этих зенитных комплексов на Украине нельзя. Если Киев официально попросит, то они могут и под Харьков комплексы THAAD поставить. Это реально может быть», – признал генерал. «Впрочем, возможно это просто политический шантаж, очередной шаг в информационной войне, просто фейк. Всякое может быть», – полагает Бижев.

В отличие от генерала, директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов считает, что киевские власти нарочно «слили» в прессу информацию о своей просьбе, направленной Вашингтону. Однако передача современного оружия Киеву несет для Вашингтона определенные риски, говорит он. «Нет гарантии, что системы будут скомпрометированы, что их получатели не снимут алгоритмы, не украдут, не подорвут, не перепродадут эти системы, – рассуждает эксперт. – Украина не подпадает ни под один из упомянутых критериев».

Впрочем, просьбой разсестить под Харьковом комплексы THAAD Киев поднимает ставки в игре – если раньше Запад поставлял Украине в основном легкие вооружения, самымии серьезными из которых были ручные противотанковые компленты, то теперь речь зашла о серьезных ракетных вооружениях, причем в непосредственной близости от российских границ. И если американцы поставят на Украину оборонительные комплексы, то нет никаких гарантий, что затем под Харьковом не появятся и их наступательные вооружения.

Напомним – о том, что Украина может пойти на размещение ракетных вооружений именно в районе Харькова сравнительно недавно говорил президент РФ Владимир Путин. В октябре 2021 года, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», глава государства напомнил: вопреки договоренностям России и НАТО, в Польше установлены элементы американской ПРО – комплексы Aegis Ashore, чьи пусковые установки могут быть переоборудованы для запусков крылатых ракет «Томагавк».

Положения конституции Украины не позволяют республике размещать у себя иностранные базы, отметил Путин. Но, указал он, «учебные центры никто не запрещает иметь». «А под маркой учебных центров можно всё что угодно разместить. Как я уже говорил, это было, тоже публично звучало: завтра под Харьковом ракеты появятся – что нам делать-то с этим?», – цитировал президента сайт Кремля.

Неделю назад, по итогам переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном Путин вновь указал на опасность передачи Украине новейших вооружений. «Представим себе, что Украина является членом НАТО: напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же как в Польше и в Румынии – кто помешает-то – и начинает операции в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Вопрос для нас в этом смысле закрыт, – отметил российский лидер. – Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет».

Размещение на украинской территории наступательных ракетных вооружений будет равнозначно переходу красной линии, подчеркивают эксперты. «Если на украинской территории появятся ракеты средней и малой дальности, это создаст прямую опасность для России, поскольку подлетное время этих ракет до Москвы – меньше пяти минут. Системы ПВО могут не успеть их перехватить. Это очень опасно», – отметил политолог Андрей Манойло. «Исходя из этого, в случае военного конфликта с Украиной и блоком НАТО Москва окажется неприкрытой вовсе или прикрытой ограниченным образом, не говоря уже о других городах нашей страны», – добавил эксперт.

«Не следует забывать, что в украинских документах стратегического характера, в частности военной доктрине, РФ указана в качестве основного врага, – в свою очередь указал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк. – Поэтому и российское руководство во главе с президентом страны, и внешнеполитическое ведомство обозначило принципиальный момент – для Москвы абсолютно неприемлем любой формат присутствия НАТО на Украине. В том числе недопустимо и военное освоение Украины даже без ее членства в Североатлантическом альянсе».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, военные эксперты полагают – альянс может разместить ракеты, например, в районе Яворовского военного полигона в Львовской области, под прикрытием Центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного. Военный аналитик, полковник в отставке Михаил Тимошенко не исключил – украинских «партнеров» альянса не затруднит создать аналогичный «учебный центр» и ближе к рубежам РФ – например, в той же Харьковской области. «В пользу размещения ракетных вооружений под Харьковом говорит его местоположение – всего в 30 километрах от российской границы», – указал собеседник.

Но не надо забывать, что «до Харькова мы дотянемся любой оперативно-тактической ракетой», добавил Тимошенко. «Появление ракетных баз где-то под Харьковом будет означать, что РФ эту угрозу будет предотвращать – подлетное время для наших вооружений достаточно короткое, какая бы ни была ракета, дозвуковая или сверхзвуковая», – в свою очередь указал военный эксперт Алексей Леонков.

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