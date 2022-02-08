Путин и Макрон завершили пятичасовые переговоры в Москве

Переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи.

Переговоры лидеров РФ и Франции начались в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами». Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности, передает ТАСС.

Главы государств продолжили беседу за рабочим обедом. Как сообщили в пресс-службе президента России, в меню значилось семь блюд. Серди них «моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыб, щербет из имбиря». На горячее были предложены «стейк из осетрины с птитимом и оленина с бататом и ежевикой». В качестве десерта подавался «грушевый тарт с ванильным мороженым». Среди напитков в меню значатся «Шардоне», «Усадьба Дивноморское», произведенное в РФ в 2015 году, и вино того же производителя «Ребо», также 2015 года.

Пресс-конференция пройдет в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

Напомним, переговоры Путина и Макрона в Москве начались около 18.00 понедельника. Ранее Макрон заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером в Москве.