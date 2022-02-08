 

Путин и Макрон завершили пятичасовые переговоры в Москве

08.02.2022, 0:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Переговоры президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи.

Переговоры лидеров РФ и Франции начались в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами». Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности, передает ТАСС.

Главы государств продолжили беседу за рабочим обедом. Как сообщили в пресс-службе президента России, в меню значилось семь блюд. Серди них «моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыб, щербет из имбиря». На горячее были предложены «стейк из осетрины с птитимом и оленина с бататом и ежевикой». В качестве десерта подавался «грушевый тарт с ванильным мороженым». Среди напитков в меню значатся «Шардоне», «Усадьба Дивноморское», произведенное в РФ в 2015 году, и вино того же производителя «Ребо», также 2015 года.

Пресс-конференция пройдет в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

Напомним, переговоры Путина и Макрона в Москве начались около 18.00 понедельника. Ранее Макрон заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером в Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12 / Минздрав Украины сократил список стран “красной” зоны

15.01 / Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в микролифе и резко ответила хейтерам

10.04 / Ученые приоткрыли тайну наскальных рисунков

25.03 / Собянин заявил о росте заболеваний коронавирусом среди пожилых в Москве

09.10 / Гончарук: Если бы я формировал правительство, Аваков не возглавлял бы МВД

19.09 / Адвокаты рассказали о судьбе Пашаева после лишения статуса

09.09 / Польский профессор – с поддержкой России Лукашенко может спать спокойно

27.02 / Большунов завоевал золото в скиатлоне на чемпионате мира

22.01 / ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

20.03 / “Привет. Водка. Борщ. Хорошо”. Саша Грей записала видео приготовления украинского борща

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика