 

Байден увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» РФ на Украину

08.02.2022, 0:08, Новости дня
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В случае «вторжения» РФ на Украину газопровода «Северный поток – 2» больше не будет, сообщил президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне.

«Вторжением РФ будет считаться пересечение танками или военными границы Украины. Тогда «Северного потока – 2» больше не будет», – приводит слова Байдена ТАСС.

Глава американской администрации отказался уточнить, как Соединенные Штаты добьются этого, если это зависит не от них, а от Германии. «Я обещаю, что мы сможем это сделать», – сообщил Байден в ответ на соответствующий вопрос.

«По вопросу санкций мы будем действовать в абсолютном согласии друг с другом», – сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе «Северного потока – 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

«Мы работаем с Германией над тем, чтобы убедиться в том, что «Северный поток – 2» не будет запущен, если РФ вторгнется [на Украину]. И эта позиция остается», – подчеркнула в свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Я не стану углубляться в частные дипломатические беседы, но мы много раз говорили, что если они [Россия] вторгнутся [на Украину], он [трубопровод] не будет запущен», – вновь сообщила Псаки.

В понедельник вице-канцлер Германии, министр экономики и по делам климата Роберт Хабек не исключил отказа Берлина от «Северного потока – 2» из-за эскалации на Украине. Днем ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если гипотетическое «вторжение» РФ на Украину все же произойдет, то газопровод «Северный поток – 2» никогда не будет введен в эксплуатацию.



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