Сосульки на крышах домов Петербурга назвали симптомом коррупции

Появление сосулек на крышах домов в Петербурге может быть связано с хищением средств при утеплении зданий по системе «холодный чердак», считает активист Ярослав Костров.

Оттепель добавила проблем жителям Петербурга – к скользким улицам добавился риск получить сосулькой по голове. Но обращения просящих навести порядок петербуржцев к губернатору Александру Беглову к результату не привели.

Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания», активист Ярослав Костров в комментарии PeterburgNews отметил, что сосульки есть повсеместно. Не исключено, что их появление связано с коррупцией, считает он.

«Сосульки – это ужас. Это гиблая ситуация. Непонятно, каким образом проводится эта программа холодного или теплого чердаков, такое ощущение, что программа не реализуется вовсе. На стадии организации работ воруются все эти средства», – отметил Костров.

Сосульки сбивают в городе очень плохо, считает активист. Пока о пострадавших не сообщается. Но Смольному пора задуматься о будущем похолодании, гололеде и снегопадах, отмечает Костров.

Программа Смольного «Холодный чердак» запущена в 2018 году. Она подразумевает оборудование домов теплоизоляцией, которая предотвращает нагрев крыш и образование наледи.

Беглов призывал усилить оснащение домов теплоизоляцией еще на должности врио губернатора. Но с 2018 по 2021 год работы были проведены всего на 7000 из более чем 13,5 тыс. зданий. Вызывают вопросы и качество оборудования крыш. Ранее издание «Фонтанка» обращало внимание на сосульки на официально прошедших оснащение новой теплоизоляцией домах в центре Петербурга.