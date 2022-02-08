 

Суд в Петербурге арестовал врача медцентра

08.02.2022, 0:00, Разное
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…в котором после обследования желудка погибли семь человек.

Октябрьский суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу Елену Медведеву, заведующую отделением лучевой диагностики консультативно-диагностического центра, в котором после рентгенографического обследования органов желудочно-кишечного тракта погибли семь человек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Елена Медведева проходит подозреваемой по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям требованиям безопасности (ч.3 ст.238 УК). Следствие ходатайствовало о СИЗО, сама гражданка просила отправить ее под домашний арест.

По версии следствия, Медведева организовала использование сернокислого бария персоналом, «достоверно зная», что он не является лекарственным препаратом. Женщина частично признала вину — она указала, что не занималась закупкой препарата бария сама.

Ранее суд арестовал главврача медучреждения Евгения Попова: его подозревают в причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ст. 109 УК) и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

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Трагедия со смертью семи пациентов в консультативно-диагностическом центре произошла в конце января. По версии следствия, в клинике использовали контрафактный химический препарат для контраста — барий — вместо сертифитированного медицинского. Сначала было известно о трех погибших и 20 пострадавших.

Источник: Новая газета



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