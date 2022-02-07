 

В Великобритании из-за COVID-19 закрылся паб, который проработал более 1200 лет и пережил войны и эпидемии

07.02.2022, 23:42, Новости дня
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“Вместе со своей командой я сделал все, чтобы паб продолжал работать. Тем не менее, последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства. […] Пандемия COVID-19 была разрушительной, и наша и без того низкая норма прибыли не давала нам подстраховки. Это привело к тому, что мы не смогли выполнить свои финансовые обязательства в срок”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/YeOldeFightingCocks/posts/4651473991569177

Британская газета Daily Mail пишет 7 февраля, что паб, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как старейший, за 1229 лет существования пережил “бесчисленные войны, эпидемии и экономические кризисы”.

Теперь уже бывший владелец Ye Olde Fighting Cocks Кристо Тофалли надеется, что через некоторое время паб все-таки откроется снова и сохранит свои “душу и дух”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 7 февраля в мире подтвердили более 394 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались более 5,7 млн пациентов с COVID-19. Великобритания с 17,8 млн инфицирований находится на пятом месте в мире по числу случаев COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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