 

Эколог Шевчук заявил, что Смольный ничего не сделал за три года подготовки к мусорной реформе

07.02.2022, 23:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук раскритиковал подготовку чиновников к мусорной реформе в Петербурге. По словам эксперта, команда губернатора Александра Беглова в течение трех лет занималась преимущественно кадровыми перестановками, а не реальными делами.
Вместо этого, по мнению эколога, следовало тщательно проработать инициативу, провести комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), и подготовить соответствующую инфраструктуру. Шевчук убежден, что у Беглова было достаточно времени для того, чтобы реформа стартовала удачно.

«Они эти самые три года только назначали новых чиновников. Новые чиновники, которые образовались недавно, у них не три года было, а три месяца. Подготовиться за три месяца невозможно», — заявил эколог.

Слова Шевчука и текущая обстановка с вывозом мусора говорит о том, что в ближайшее время команда губернатора Беглова вряд ли сможет решить проблему с ТКО. Внимание к ней привлек клип Шнурова «Пока так», снятый на фоне гор мусора в центре Петербурга.

Источник: lennews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / СНБО Украины опасается “мастадонтов Путина” в Европе

29.09 / Супруги «делят» между собой риск сердечных болезней

21.07 / По статистике меньше ребят: звезда “Ривердейла” Коул Спроус проводит время в компании сразу нескольких девушек

04.01 / Кактус, посаженный рядом с 5G-вышкой, засох через полчаса

18.09 / Елизавета Боярская объявила сбор денег на реабилитацию Евгения Леонова-Гладышева

24.10 / 5 рабочих способов, как попасть в черный список отелей всего мира, но так делать не стоит

06.07 / Ученые из США назвали самое благоприятное время для занятий спортом

07.10 / Мнение: О проблемах и перспективах российской космической программы

23.04 / Политолог высказался о реакции Путина на просьбу Зеленского о встрече: тонкий троллинг

03.02 / Российским олимпийцам по ошибке вместо Чайковского включили Моргенштерна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика