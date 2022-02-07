Эколог Шевчук заявил, что Смольный ничего не сделал за три года подготовки к мусорной реформе

Руководитель Северо-Западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук раскритиковал подготовку чиновников к мусорной реформе в Петербурге. По словам эксперта, команда губернатора Александра Беглова в течение трех лет занималась преимущественно кадровыми перестановками, а не реальными делами.

Вместо этого, по мнению эколога, следовало тщательно проработать инициативу, провести комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), и подготовить соответствующую инфраструктуру. Шевчук убежден, что у Беглова было достаточно времени для того, чтобы реформа стартовала удачно.

«Они эти самые три года только назначали новых чиновников. Новые чиновники, которые образовались недавно, у них не три года было, а три месяца. Подготовиться за три месяца невозможно», — заявил эколог.

Слова Шевчука и текущая обстановка с вывозом мусора говорит о том, что в ближайшее время команда губернатора Беглова вряд ли сможет решить проблему с ТКО. Внимание к ней привлек клип Шнурова «Пока так», снятый на фоне гор мусора в центре Петербурга.

Источник: lennews.ru