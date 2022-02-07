На Украине объяснили покос травы под снегом заботой о мышах

Сотрудникам «Львовской железной дороги» на Украине поручили косить траву и обрезать кустарники вдоль путей, несмотря на сугробы выше колена, чтобы уберечь от стресса мышей, при этом эксперты утверждают, что от этого животные могут остаться без пищи и погибнуть.

В руководстве компании такое решение объяснили стремлением уберечь от стресса мышей и ежей. «Зимой такие работы проходят в соответствии с рекомендациями экологов, ведь при таких обстоятельствах удается минимизировать влияние человека на фауну», – сообщил спикер «Львовской железной дороги» Андрей Везденко, сообщает «National Geographic Россия».

Кроме того, добавил он, в период с весны по осень рабочие ремонтируют сами пути и на кошение им не хватает времени.

Экоактивист и блогер Жора Каваносян рассказал изданию, что такая методика причиняет вред окружающей среде.

«Когда ежи зимуют, они спят, и их температура тела падает до 2–3 градусов. Если их потревожить и разбудить, они погибнут, потому что не найдут пропитания. Мыши не впадают в спячку, но им тоже не хватает еды под снегом – если на их территорию вторгнется человек и начнет что-то уничтожать, вытаптывать, они могут заблудиться, не найти свои норы. Совсем не похоже на заботу о них», – отметил эксперт.

По словам эксперта, в действиях украинских железнодорожников нет никакой логики: косить траву и обрезать кусты гораздо удобнее летом, как это обычно и делают. При этом сами рабочие пожаловались журналистам, что тоже не понимают, зачем облагораживать территорию под снегом, и им тяжело работать в таких условиях. Задание они получили в январе, когда в Закарпатье начались сильные метели, а к началу февраля рабочие прошли с косилками вдоль путей почти 10 км. До весны им необходимо пройти еще 70 км.

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