 

Подозреваемый в подрыве банкомата в Подмосковье сдался полиции

07.02.2022, 23:24, Новости дня
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Грабитель, участвовавший в подрыве банкомата Сбербанка в подмосковной Ивантеевке, сдался полиции, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Отмечается, что подозреваемый родом из Удмуртии и ранее был судим, передает ТАСС со ссылкой на слова сотрудницы ведомства.

«Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился в МУ МВД РФ «Серпуховское». Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской Республики 1988 года рождения», – сообщила Петрова.

Напомним, двое грабителей 7 февраля пытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка на Студенческой улице при помощи газа. Один из двух грабителей погиб в результате взрыва, а второй скрылся на машине.

Полицией возбуждено уголовное дело по факту попытки кражи денег. В банке сообщили, что денежные средства не были похищены. 



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