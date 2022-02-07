США и ЕС договорились работать над увеличением предложения СПГ на рынке

Соединенные Штаты и Евросоюз намерены работать над увеличением объемов предложения сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в совместном заявлении сторон по итогам заседания министров США и ЕС по энергетике в Вашингтоне.

«Занимаясь воздействием геополитики и климата на текущий энергетической рынок, ЕС и США намерены работать сообща, чтобы глобальные рынки сжиженного природного газа имели потенциал обеспечивать дополнительные и диверсифицированные поставки в случае перебоев с поставками трубопроводного газа в краткосрочной перспективе, пока страны уходят от ископаемых видов топлива к устойчивому будущему нулевых выбросов», – приводит текст совместного заявления ТАСС.

В документе подчеркивается, что США и ЕС на состоявшемся в понедельник заседании подтвердили приверженность совместной работе на упреждение, чтобы «заниматься любыми потенциальными рисками, связанными с поставкой энергоресурсов» Европе.

Вашингтон и Брюссель также заявили, что считают «неприемлемым использовать энергоресурсы в качестве оружия или рычага геополитического влияния», в связи с этим они намерены содействовать укреплению энергобезопасности «восточных партнеров», таких как Молдавия и Украина, «в том числе посредством реверсных поставок газа».

В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что США обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу. Ранее США уже заявляли о переговорах с экспортерами газа о возможности увеличения поставок топлива в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.

Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как РФ покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в минувшую субботу в акватории стран Евросоюза (ЕС) союза резко увеличилось число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ).

28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что РФ готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.