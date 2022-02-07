Кардиганы, джинсы-бойфренды и оверсайз-одежда: пять модных женских вещей, которые мужчины недолюбливают

Мужчины и женщины по-разному видят мир. Это касается и вопросов моды. Довольно часто вещи, которые женщины считают ультрамодными, мужчинам не нравятся, и, более того, они их отталкивают. Часто девушки интересуются мнением своих парней по поводу своих модных обновок. Нередко молодые люди удовлетворительно кивают, даже если считают вещь ужасной.

Итак, какие же предметы женского гардероба мужчины терпеть не могут?

Джинсы-бойфренды

В течение многих лет эти слегка свисающие и довольно свободные штаны, получившие название “бойфренды”, не выходят из моду. Они смотрятся стильно и эффектно, и многие женщины их носят с удовольствием. Однако плохая новость заключается в том, что, какими бы модными девушки себя ни считали и как бы удобно себя в них ни чувствовали, у большинства мужчин такой наряд вызывает недоумение и неприятие.

Объемные вещи

Футболки, худи и платья оверсайз, которые практически не выходят из моды, также не нравятся мужчинам, хотя женщины их любят, поскольку они удобны и стильно выглядят. Парням совершенно все равно, что девушкам в них комфортно, они считают, что это просто одежда не по размеру и в ней нельзя выходить из дома. Мужчины сравнивают такие модели с мешками, которые скрывают женскую фигуру.

Кардиган

У многих мужчин кардиган ассоциируется со строгими учительницами или бабушками. Поэтому неудивительно, что девушки, надевшие его, перестают в их глазах выглядеть привлекательными и женственными. А если кардиган будет еще и оверсайз, это вообще может повергнуть парня в шок.

Массивные сапоги

Сапоги на массивной подошве снова вошли в моду. Несмотря на модный вид, мужчины терпеть не могут такую грубую ​​обувь. Большинство парней считают такие сапоги нелепыми и некрасивыми. Некоторые также отмечают, что ноги женщин в такой обуви выглядят огромными, и это совсем не привлекательно.

Бюстгальтер

Большинство мужчин не любят этот предмет женского гардероба, но в то же время им нравятся красивые кружевные модели. Но что парни просто ненавидят, так это спортивные бюстгальтеры на девушках.

И это еще не все нелюбимые представителями сильного пола предметы женской одежды. Многие из них терпеть не могут сандалии-гладиаторы и угги, бесформенные джинсовые комбинезоны и штаны-афгани, легинсы и лосины, вещи с леопардовым принтом и слишком откровенные наряды, юбки в пол и джинсы с завышенной талией, кожаные брюки и топы без бретелей, а еще многоярусные юбки, рюши, воланы, бахрому и рукава-фонарики.