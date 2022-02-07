 

“Нашли проект решения”. Кулеба и Бербок говорили о поставках оружия из Германии Украине

07.02.2022, 22:58, Новости дня
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“Что касается вопроса оружия, то да, безусловно, мы об этом говорили. Как мы могли об этом не говорить? Но очень важно, что сегодня мы говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что она может сделать, и о том, что она намерена сделать для поддержки Украины. Конкретно в области обороны и сохранности. Это был откровенный разговор, у нас действительно позиции разные, но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ссориться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения для решения. Я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства”, – заявил глава МИД. 

Он также рассказал, что Бербок ни в ходе сегодняшней встречи, ни ранее не оказывала давление во вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности, США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

Для Германии восточная часть Европы – особая часть мира, говорила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие. “Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев”, – заявляла она в июне 2021 года.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года Бербок. 

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом “нашему времени”, заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января министр обороны страны Кристине Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия “дает четкий сигнал”, что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства. 6 февраля она сказала, что объем помощи, которую Германия предоставила Украине, составил €1,83 млрд. Министр подтвердила, что оружие Берлин Киеву передавать не будет.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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