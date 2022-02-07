“Нашли проект решения”. Кулеба и Бербок говорили о поставках оружия из Германии Украине

“Что касается вопроса оружия, то да, безусловно, мы об этом говорили. Как мы могли об этом не говорить? Но очень важно, что сегодня мы говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что она может сделать, и о том, что она намерена сделать для поддержки Украины. Конкретно в области обороны и сохранности. Это был откровенный разговор, у нас действительно позиции разные, но наша задача с Анналеной заключается не в том, чтобы ссориться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения для решения. Я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства”, – заявил глава МИД.

Он также рассказал, что Бербок ни в ходе сегодняшней встречи, ни ранее не оказывала давление во вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран, в частности, США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощь, помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

Для Германии восточная часть Европы – особая часть мира, говорила посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен, объясняя нежелание Берлина предоставлять Киеву оружие. “Мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев”, – заявляла она в июне 2021 года.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года Бербок.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января говорил, что официальная Германия отказывается помогать Украине с вооружением в связи с тем, что находится в зависимости от России.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом “нашему времени”, заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января министр обороны страны Кристине Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия “дает четкий сигнал”, что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства. 6 февраля она сказала, что объем помощи, которую Германия предоставила Украине, составил €1,83 млрд. Министр подтвердила, что оружие Берлин Киеву передавать не будет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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