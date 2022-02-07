Живодеры расстреляли кота из арбалета под Иркутском

В Иркутской области неизвестные несколько раз выстрелили в домашнего кота из арбалета. К счастью, пушистый зверь выжил.

Хозяева питомца вскоре отвезли животное в ветеринарную клинику для усыпления, чтобы избавить его от страданий и боли. Однако оказалось, что стрелы не повредили жизненно важные органы; более того – у кота даже не шла кровь. В связи с этим врачи вытащили снаряды из тела и отправили домашнего любимца на лечение. Ему стало лучше уже на следующий день, а через пять дней он вернулся домой. Хозяева написали на преступников заявление в полицию, сообщает Vse42.ru.