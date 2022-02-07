 

В РФ предложили создать перечень непопадающих под санкции товаров

07.02.2022, 22:40, Новости дня
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Россия предлагает создать списки товаров, на которые не будут распространяться санкции, сообщил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Необходимо и дальше совершенствовать инструментарий предусмотренных резолюциями Совета гуманитарных изъятий (из санкций – прим. ВЗГЛЯД), в том числе и в пользу таких исключений, которые бы действовали для гуманитарных организаций на постоянной основе», – цитирует его РИА «Новости».

Полянский добавил, что можно было бы подумать и над тем, чтобы подготовить списки товаров, но не отдельные названия, а, например, международные коды товарной номенклатуры, которые ни при каких условиях не должны находится в запретительном списке. «Кроме того, нам импонирует опыт рубежа 2000-х годов, когда еще до введения санкций осуществлялись предварительные оценки их гуманитарных последствий», – сказал он.

Ранее правительство РФ расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов.



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