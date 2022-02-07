В РФ предложили создать перечень непопадающих под санкции товаров

Россия предлагает создать списки товаров, на которые не будут распространяться санкции, сообщил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Необходимо и дальше совершенствовать инструментарий предусмотренных резолюциями Совета гуманитарных изъятий (из санкций – прим. ВЗГЛЯД), в том числе и в пользу таких исключений, которые бы действовали для гуманитарных организаций на постоянной основе», – цитирует его РИА «Новости».

Полянский добавил, что можно было бы подумать и над тем, чтобы подготовить списки товаров, но не отдельные названия, а, например, международные коды товарной номенклатуры, которые ни при каких условиях не должны находится в запретительном списке. «Кроме того, нам импонирует опыт рубежа 2000-х годов, когда еще до введения санкций осуществлялись предварительные оценки их гуманитарных последствий», – сказал он.

Ранее правительство РФ расширило перечень запрещенных к ввозу с территории Украины продуктов.