 

В Турции началась подготовка к визиту Путина

07.02.2022, 22:40, Новости дня
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Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил о подготовке визита президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что точная дата визита будет известна в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни», – сказал Калын в интервью телеканалу A haber.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Ранее Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов РФ и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. 



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