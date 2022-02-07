В Турции началась подготовка к визиту Путина

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил о подготовке визита президента РФ Владимира Путина.

Отмечается, что точная дата визита будет известна в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни», – сказал Калын в интервью телеканалу A haber.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что визит Путина в Турцию возможен после его посещения церемонии открытия пекинской Олимпиады. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин воспользуется приглашением, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

Ранее Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов РФ и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами.