 

Посол РФ обратил внимание на ситуацию с русским языком в Казахстане

07.02.2022, 22:40, Новости дня
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Официальный статус русского языка в Казахстане закреплен на конституционном уровне, и в республике не собираются это менять, сообщил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин в интервью «Независимой газете».

«По-русски в Казахстане говорят все. Причем большинство без акцента и грамматических ошибок. Статус русского языка в качестве официального закреплен в казахстанской Конституции, и никто здесь не собирается в этом отношении что-то менять», – приводит слова посла РФ в Казахстане ТАСС.

Как подчеркнул дипломат, владение русским языком рассматривается в республике в качестве преимущества, а тем, кто им не владеет, сложнее ассимилироваться в обществе и трудно устроиться на квалифицированную работу.

«Уверен, что русский язык в Казахстане сохранит свои позиции и будет впредь востребован хотя бы потому, что казахстанская молодежь стремится поступить в российские вузы, сейчас у нас учится около 60 тыс. ребят из Казахстана. Они не смогли бы этого сделать без знания русского языка», – отметил посол, добавив, что предстоит открытие в республике филиалов российских вузов, преподавание в которых тоже будет русскоязычным.

Говоря о переводе алфавита казахского языка на латиницу, Бородавкин рассказал, что в республике на всех уровнях власти понимают, насколько это «затратная, трудная и неоднозначная инициатива».

Он также заметил, что рост националистических настроений в казахстанском обществе имеет место, а бытовой национализм существует как в Казахстане, так и в России. Тем не менее люди, придерживающиеся русофобских взглядов, во власти в республике не приживутся, подчеркнул посол.

«От тех русских, которые «нашли себя» в Казахстане, мы не слышим жалоб о каких-то целенаправленных притеснениях и дискриминации. Русские и славяне представлены в руководстве всех структур государственной власти: в Сенате, Мажилисе (нижней палате парламента), правительстве, других государственных органах управления, в областных администрациях. Наших соотечественников много среди лидеров общественного мнения, в средствах массовой информации, – рассказал он. – Люди, которые исповедуют крайние националистические и русофобские взгляды, в руководстве казахстанского государства, которое сейчас формирует президент [Казахстана Касым-Жомарт] Токаев, не приживутся».

В сентябре 2021 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал попытки запрета русского языка в республике. Напомним, 26 октября 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу, поручив правительству обеспечить поэтапный перевод алфавита до 2025 года. В конце января 2021 года пресс-служба правительства Казахстана сообщала, что переход казахского алфавита на латиницу будет проходить постепенно в 2023–2031 гг.



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