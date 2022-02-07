The Bell: российские банки и компании провели учения

…на случай санкций и отключения от SWIFT.

Представители реального и финансового сектора отчитались перед первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым о проведенных учениях по работе в условиях санкций, подготовленных США и ЕС в качестве ответа на вторжение в Украину. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на близкие к правительству источники.

Учения или стресс-тесты провели все системно-значимые банки, а также «Почта России», «Аэрофлот» и «РЖД», пишет издание. В ходе них отрабатывалось возможное отключение от международной системы банковских платежей SWIFT и функционирование в условиях запрета на поставку высокотехнологичного оборудования с Запада.

По словам одного из собеседников The Bell, компании и банки рассматривают в качестве альтернативы западным подрядчикам китайских партнеров. Одной из рекомандаций стал телекоммуникационный гигант из КНР Huawei, долгое время находившийся в «черном списке» в США.

Источники издания утверждают, что при ограничениях на конвертацию рубля у российских банков появится проблема с рефинансированием внешнего долга.

«Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа»,

— пояснил один из собеседников The Bell.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что Сбербанк провел технологические учения по отключению от программ и электроники таких компаний как Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel.

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Ранее агентство Reuters сообщало о планах Белого дома ввести ограничения на экспорт в Россию микрочипов в случае эскалации ситуации в Украине.

Сенат США также предлагал ввести санкции против Владимира Путина, российских чиновников высшего эшелона и крупнейших российских банков. Среди банков и структур, которым потенциально грозят ограничения, оказались Газпромбанк, Сбербанк, «Открытие», Альфа-банк, ВТБ, ВЭБ.РФ, РФПИ и некоторые другие.

По данным Financial Times, Европейский Центробанк (ЕЦБ) запросил и банков Европы отчет о том, какие действия они будут предпринимать, если российские финансовые организации будут отключены от SWIFT. Так ЕЦБ хочет удостовериться, что европейские банки могут соблюдать любой санкционный режим.

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