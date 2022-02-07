 

Янтарь, медь, золото. Лучшие цвета для маникюра на 2022 год

07.02.2022, 22:28, Разное
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Специалисты нейл-арта уверены, что 2022 год войдет в историю как год красы ногтей. Мы увидим возвращение к классическому одноцветному маникюру в огромном многообразии новых оттенков.

Для того чтобы быть в курсе основных тенденций текущего года, скорее знакомьтесь с нижеприведенной информацией!

Настоящий блюз

Если вы хотите подчеркнуть свою элегантную неординарность, то выбирайте нестандартные, но сдержанные оттенки – кобальтово-синий цвет летом и насыщенный глубокий индиго зимой.

Солнечные оттенки

Золото, медь и янтарь преобладают в подиумных коллекциях этого года, следовательно, очень быстро переместятся и на наши ручки.

2022 год посвящен цветам, которые приносят нам радость. А что может радовать больше, чем солнце?

Чистые нейтральные оттенки

В отличие от кричаще-яркого и несколько перегруженного дизайна ногтей, который доминировал в 2021-м, сейчас мы выбираем прозрачные, глянцевые цвета и минималистичный маникюр.

Чистая кутикула, напитанная кожа и тонкий слой прозрачного нюдового покрытия, дополняющего тон вашей кожи, – хиты наступившего года. Многие модные критики сходятся во мнении, что короткие аккуратные ногти без покрытия – это верх шика, ведь можно просто отшлифовать ногтевую пластину, придав ей естественное сияние.

Праздничный блеск

Не убирайте свои блестящие лаки и украшения, оставшиеся после Нового года и Рождества, ведь они станут одной из главных тенденций в 2022 году.

Экспериментируйте со своим маникюром и не бойтесь выделяться из толпы!



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