 

Встреча Зеленского и Бербок отменена. Глава МИД Германии объяснила причину

07.02.2022, 22:14, Новости дня
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“Наша поездка была запланирована с французским коллегой, и мы планировали встретиться с президентом, но французская сторона изменила эти планы. Поэтому со своей стороны я вынуждена была адаптировать свои встречи здесь”, – сказала она. 

Планировалось, что 7 февраля в Украину вместе с Бербок прибудет глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, но сегодня он вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном находится в России. В Украину Макрон и Ле Дриан прилетят завтра. 

Кулеба сказал, что Киев с пониманием относится к изменениям в графике французской стороны и благодарен Бербок за визит, который она совершила несмотря на эти изменения. 

“Никаких проблем с [отменой] встречи с президентом [Зеленским] нет. Давайте не создавать конспирологию вокруг этого. В прошлый раз, когда Анналена была в Киеве, была встреча с президентом Зеленским, очень содержательный, длительный разговор. Сейчас у нас очень активная дипломатическая жизнь в Киеве, функционирует сетевая дипломатия, все к нам едут, у президента насыщенный график, но ни в коем случае не надо воспринимать отсутствие у этой встречи как какой-то политический сигнал”, – отметил он. 

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1448781002204390/

Контекст:

Бербок посещала Киев 17–18 января в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией. Она встречалась в том числе с Кулебой и Зеленским.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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