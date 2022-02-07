 

Украинская биатлонистка Семеренко досрочно покидает Олимпиаду

07.02.2022, 22:14, Новости дня
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Семеренко 7 февраля не финишировала в индивидуальной гонке на Олимпиаде, она снялась с третьего круга и покинула трассу с помощью персонала сборной Украины.

“Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала слишком быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому – закружилась голова и она не смогла продолжать гонку. После обследования в клинике решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде”, – сказал Бринзак.

Вместо Семеренко на соревновании будет заявлена биатлониста Анастасия Меркушина. Она была включена в олимпийскую команду в статусе запасной и 6 января прибыла в Пекин после того, как другая спортсменка – Дарья Блашко – получила положительный результат теста на коронавирус, отмечает НОК Украины.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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