У Путина паранойя, это плохо для России – экс-посол США в РФ Макфол

Речь об этом зашла при обсуждении недопуска в Россию нескольких десятков преподавателей Англо-американской школы в Москве якобы из-за опасений, что они связаны с Центральным разведывательным управлением США.

“Ваш президент, извините, пожалуйста, считает, что все цереушники. Он очень боится. Он боится вещей, которых не надо боятся. Он параноик сейчас, это хуже, хуже и хуже становится (мне кажется со стороны), и это плохо для России. Это не плохо для меня, это плохо для русских”, – сказал Макфол.

Он также считает себя “врагом №1 в России”, несмотря на то, что работал послом в Москве еще в 2012-2014 годы.

В этом же интервью Собчак Макфол рассказал о своем первом впечатлении от Путина во время своего визита в Санкт-Петербург.

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