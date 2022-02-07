Боррель рассказал о согласовании со странами ЕС ответа на письмо Лаврова

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что координирует со странами союза ответ на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Министр Лавров направил письма членам ЕС с призывом принять во внимание обеспокоенности РФ в сфере безопасности. Я координирую ответ на это письмо, и продолжаю настаивать, что возможность для дипломатического решения сохраняется», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее Лавров сообщил, что по линии ведомства будет направлен официальный запрос коллегам в странах НАТО и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, а если не намерены, то объяснить почему.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран блока заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.