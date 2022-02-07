 

Киев согласился провести встречу Путина и Зеленского в Турции

07.02.2022, 21:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Встреча президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции может быть реализована после положительного ответа из Москвы, Анкара уже получила одобрение из Киева, сообщил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

«Предложение нашего президента по встрече Путина и Зеленского важно. Украина настроена положительно, и эта встреча будет реализована при положительном ответе России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на A haber.

В субботу официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция продолжит заниматься преодолением кризиса между Украиной и Россией.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы урегулировать разногласия. Турция выразила готовность принять у себя встречу в «минском» формате.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эрдоганом заявил, что место переговоров с Россией «не имеет значения».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Генконсульство в Турции рассказало о судьбе эвакуированных из отелей россиян

02.08 / Адвокат перечислила возможные причины смерти рэпера Картрайта

15.07 / Помпео высказался по поводу «российской пагубной деятельности»

31.01 / В Молдавии тигр напал на сотрудника зоопарка

16.03 / В Раде призвали денонсировать Харьковские соглашения с Россией

13.02 / Назван необходимый срок для уборки снега с московских дорог

19.10 / Продажи новых автомобилей в Европе в сентябре увеличились на 3,1%

17.12 / США заранее не признали президентские выборы в Сирии

18.09 / Bloomberg опубликовал новый рейтинг богатейших семей мира. В топе – владельцы Walmart, Mars и Koch Industrues

18.08 / Беленюк: Я хожу в церковь Московского патриархата, в нее ходила бабушка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика