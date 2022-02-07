Подготовлен проект соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки

Проект итогового документа по восстановлению иранской ядерной сделки сверстан, переговоры можно завершить в сжатые сроки, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Нынешнюю стадию вполне можно назвать финальной. Проделан уже очень большой путь. Сверстан проект итогового документа. Там есть несколько пунктов, требующих дополнительной проработки, но бумага уже лежит на столе. Она довольно объемная, более 20 страниц убористого текста. Это основа, на которой можно завершать переговоры в достаточно сжатые сроки», – сказал Ульянов в интервью изданию «Коммерсант».

«В любом случае мы будем стремиться к тому, чтобы завершить переговоры как можно скорее, желательно в текущем месяце», – подчеркнул постпред представитель России.

В середине декабря 2021 года Вашингтон предложил Тегерану вернуться к сделке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В начале декабря постпред РФ в Вене Михаил Ульянов заявлял, что делегация Ирана на переговорах в Вене предложила радикально переработать проект документа по ядерной программе.