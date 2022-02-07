 

Петербуржцы устроили конкурс на самую большую сосульку

07.02.2022, 21:50, Новости дня
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Жители Петербурга в социальных сетях продолжают делиться фотографиями свисающих с крыш и фасадов сосулек. Они не первую неделю занимаются подобной “забавой” и даже придумали целый конкурс на самую большую глыбу льда, замеченную на крыше. На данный момент рекордсмен – трехметровая сосулька на Институтской 5 (корп. 13).

Вице-губернатор Анатолий Повелий, курирующий ЖКХ, недавно заявлял о нехватке техники и рабочих рук и обещал привлечь на помощь МЧС.  Все это стало следствием неспособности коммунальных служб справиться с погодными условиями в Санкт-Петербурге. По данным, которые обнародовал депутат ЗакСа Борис Вишневский, от падения на лед с 15 декабря по 18 января пострадало 3158 человек. Пострадавшие есть и от упавших сосулек. Петербуржцы, не надеясь на власти, запасаются «бегловскими касками-антисосулями».

Смольный пока не предпринимает никаких мер по очистке города. Губернатор Беглов в случившемся винит управляющие компании. Однако надзор над ними должен быть со стороны ГЖИ и ГАТИ.



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