Черный топ и коричневый свитер: 10 простых предметов гардероба, которые создадут впечатление богатства

Как выглядеть роскошно, но при этом не тратить огромные денежные суммы? Возможно, ли это? Оказывается, да! Самое главное, чтобы в вашем гардеробе были определенные вещи. Давайте знакомиться с десятью простыми предметами гардероба, которые помогут вам выглядеть дорого.

Сатиновая рубашка бежевого оттенка

С ее помощью можно создать большое количество интересных и стильных образов. Многих женщин привлекает универсальность бежевой рубашки или блузки. Данная вещь отлично подойдет как для работы в офисе, так и для создания вечернего образа. Бежевая блузка великолепно сочетается с джинсами, юбками, брюками. Обувь подбирайте исходя из соображений комфорта и места.

Водолазка с высоким воротником

Эта вещь должна быть в гардеробе каждой женщины. А сочетать водолазку можно и с классическим сарафаном и со спортивными брюками. Очень удобный вариант – водолазка-боди, которая позволяет визуально подкорректировать недостатки фигуры. Силуэт становится более изящным и подтянутым.

Коричневый свитер

Этот цвет подходит абсолютно всем. В коричневом свитере любая женщина будет себя чувствовать комфортно и уверенно. В зависимости от особенностей фигуры можно выбрать облегающий или свободного покроя свитер. Такая одежда будет идеальна для любого места.

Черная кофточка

Такая вещь добавит шарма и очарования ее обладательнице. Только подберите правильный фасон, учитывая особенности фигуры. Существует большое количество вариантов с вырезами разной глубины и формы. При покупке следует также обращать внимание на форму лица. Круглолицым стоит предпочесть вырез в форме треугольника или лодочки. Круглый вырез обладает способностью визуально расширять лицо.

Черный цвет легко комбинируется с другими тонами. Если вы привыкли к традиционным сочетаниям с белым или красным цветом, то попробуйте другие оттенки: зеленый, желтый, оранжевый и так далее. Заключительным аккордом в создании образа станут подходящие аксессуары.

Рубашка оверсайз

В Интернете можно найти большое количество моделей, демонстрирующих рубашки свободного покроя голубого или светло-синего цвета. Выглядят они удивительно стильно и дорого. Такие вещи удобно носить в повседневной жизни. Брюки, джинсы, юбки… Синяя рубашка способна любой образ сделать более легким и совершенным. Подходящие аксессуары в виде сумочек, шарфиков или шейных платков лишь подчеркнут ваш безупречный вкус.

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Трикотажное платье

Его можно носить в любое время года. Платья из трикотажа подчеркнут вашу женственность. Богатство расцветок и фасонов позволит выбрать наиболее подходящий для вас вариант.

Свитер с фруктовыми мотивами

Долго ли будет в моде данная вещь, сказать трудно. Но ее непременно следует приобрести. Свитер с фруктами – отличное решение на холодное время года. А впечатление, которое вы в нем произведете, вам понравится!

Черный джемпер с белыми полосками

Такая вещь позволит вам выглядеть безупречно. Походите по магазинам, посетите распродажи и найдите недорогой, но эффектный черный джемпер с белыми полосками.

Длинное платье с цветочными узорами

Наряд не требует дополнительных аксессуаров и очень популярен среди модниц. Платье можно носить как летом, так и в холодную погоду с теплым пальто.

Юбка из искусственной кожи

Вам обязательно стоит приобрести эту модную вещь. Лучше всего выбрать юбку более светлых оттенков.