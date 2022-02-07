США пообещали увеличить военную помощь Украине

Администрация США работает с конгрессом, чтобы обеспечить продолжение военной помощи Украине, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы продолжаем тесно работать с конгрессом, нашими союзниками и партнерами над значительным увеличением содействия Украине, чтобы помочь им защищать себя», – сказал Блинкен после заседания Совета США-ЕС по энергетике, передает РИА «Новости».

По его словам, в прошлом году США предоставили помощь Украине на сумму в 650 млн долларов.

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Ранее власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

В пятницу глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи.

В конце января администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.