 

США пообещали увеличить военную помощь Украине

07.02.2022, 21:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Администрация США работает с конгрессом, чтобы обеспечить продолжение военной помощи Украине, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы продолжаем тесно работать с конгрессом, нашими союзниками и партнерами над значительным увеличением содействия Украине, чтобы помочь им защищать себя», – сказал Блинкен после заседания Совета США-ЕС по энергетике, передает РИА «Новости».

По его словам, в прошлом году США предоставили помощь Украине на сумму в 650 млн долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.

В пятницу глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи.

В конце января администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.06 / Мнения: В чем был смысл декларации о суверенитете России

25.05 / “Угрозы, слежка, прослушка”. Мать Протасевича рассказала о давлении властей Беларуси из-за деятельности сына

21.02 / Иран согласился выполнять договоренности с МАГАТЭ

28.05 / Названы приложения, быстро разряжающие аккумулятор

06.03 / Россиянам рассказали, как сэкономить на электроэнергии летом

02.10 / Великобритания расширила санкции за строительство Керченского моста

29.03 / Пушков предсказал последствия политики США в отношении Китая

14.11 / От сигарет и алкоголя к каннабису и видеоиграм — Le Monde рассказала о современных пристрастиях европейских подростков

12.01 / “Талибан” потребовал от Узбекистана и Таджикистана вернуть афганские военные самолеты

01.04 / Бадоев с закрытыми глазами показал в сети “блаженство и безмятежность”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика