США пообещали увеличить военную помощь Украине
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Администрация США работает с конгрессом, чтобы обеспечить продолжение военной помощи Украине, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы продолжаем тесно работать с конгрессом, нашими союзниками и партнерами над значительным увеличением содействия Украине, чтобы помочь им защищать себя», – сказал Блинкен после заседания Совета США-ЕС по энергетике, передает РИА «Новости».
По его словам, в прошлом году США предоставили помощь Украине на сумму в 650 млн долларов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.
В пятницу глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи.
В конце января администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.
Смотреть комментарии → Комментариев нет