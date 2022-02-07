Эксперт: Лучшие образовательные продукты теперь доступны детям на территории всей страны

«Цифровые решения могут применяться для автоматизации рутинных процессов: проверки домашних заданий, онлайн-тестов – это позволяет педагогам высвободить время для собственного развития или больше времени уделить работе с учениками», – сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Наталья Кравченко, комментируя создание информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферум».

«Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» – часть цифровой образовательной среды. Это бесплатная и доступная платформа, которая поможет педагогам с помощью информационных технологий подать привычный материал по-новому. Ученики из любой точки РФ могут получить доступ к качественному образовательному контенту и лучшим преподавателям по математике, физике или литературе. «Цифра», современные IT-технологии – все это делает лучшие образовательные продукты одинаково доступными для ребенка и из Москвы, и с Чукотки», – рассказала директор по стратегическому развитию Кружкового движения России, член Общественной палаты Наталья Кравченко.

«Еще раз подчеркну, «цифра» предоставляет огромное количество возможностей и самых разных образовательных ресурсов. Помимо «Сферума» существуют и другие образовательные платформы, которые профессионально сделаны и учитывают интересы и запросы разных целевых аудиторий, – отметила собеседница. – Эти ресурсы тоже можно использовать, и я, в данном случае, за то, чтобы у пользователей – и у детей, и у родителей – была возможность выбора».

Цифровые образовательные сервисы развивались и были востребованы еще до пандемии, напомнила Кравченко. «Ограничения, которые пришли в нашу жизнь два года назад, на самом деле, просто ускорили некоторые процессы и сняли ряд психологических барьеров. Без сомнения, живой контакт с учителем и возможность общаться со сверстниками ничем не заменить. Такая замена и не предполагается, – подчеркнула собеседница. – При этом у цифровых технологий есть свои плюсы».

Для детей цифровая среда является естественной, и вполне логично опираться на качественный IT-контент при проведении современного урока, уверана Кравченко. Она отметила, что целый ряд олимпиад, соревнований и конкурсов для школьников, благодаря быстрому, пусть и вынужденному переходу на цифровые рельсы, смогли внедрить в свою практику новые образовательные технологии и одновременно обезопасить участников.

«Яркий пример – Национальная технологическая олимпиада, в прошлом известная как Олимпиада НТИ (Национальной технологической инициативы), – рассказала эксперт. – Во время финалов этого состязания, которые, к слову проходили в самый разгар первой волны пандемии, впервые стали применять технологию «аватаров». Она заключается в следующем: участники олимпиады, находясь дома в безопасности, благодаря современным средствам связи могли удаленно проводить научные исследования, настраивать и тестировать программное обеспечение, разрабатывать новые технологические решения, передавая в прямом эфире все команды лаборантам-«аватарам», работающим непосредственно на площадке».

Более того, еще до пандемии организаторы состязания стали выстраивать вокруг профилей олимпиады целые образовательные программы – по искусственному интеллекту, геймдизайну, беспилотникам, компьютерному зрению и т.д. – публикуя в открытом доступе методические материалы, лекции и вебинары ведущих ученых и разработчиков, задания прошлых лет. «Это позволяет каждому российскому школьнику попробовать себя в новых, перспективных направлениях и открыть дверь в технологическое будущее», – отметила Кравченко.

«Мы видим, как педагогические технологии трансформируются с учетом реалий цифрового мира, – резюмировала собеседница. – Также цифровые решения могут применяться для автоматизации рутинных процессов: проверки домашних заданий, онлайн-тестов – это позволяет педагогам высвободить время для собственного развития или больше времени уделить непосредственной работе с учениками».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в декабре все российские школы, по данным Минпросвещения, были подключены к высокоскоростному интернету. В ведомстве добавили, что продолжается оснащение образовательных учреждений новым оборудованием. Одновременно создаются образовательные сетевые ресурсы, гарантирующие безопасность и достоверность размещенных материалов и загружаемого контента. В числе таких баз – информационно-коммуникационная образовательная платформа «Сферум».

«Мероприятия и трансляции в формате общества «Знание» или отдельные мероприятия с топ-спикерами и кванториумы смогут напрямую «войти» в школы с помощью этой платформы, а спортивные мероприятия, олимпиады и выпускные смогут смотреть родители, маломобильные бабушки и дедушки. Однако главный образовательный бонус – мультипликация и повышение доступности знаний, общая информационная связность через «Сферум» и рост мозговых мощностей России», – написал в своем Telegram-канале первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

Платформе «Сферум» – менее года, она начала работу в конце марта 2021-го. На данный момент в проекте участвуют более 2,5 миллионов пользователей из более чем полусотни регионов. К проекту подключилось не менее 26 тысяч школ и других образовательных структур. И, как отмечают инициаторы проекта, интерес к «Сферуму» проявляют ребята из регионов, которые еще не присоединились к этому начинанию.

«Сферум» – виртуальное пространство, в котором школьники, их родители и педагоги могут общаться и заниматься. На этой платформе предусмотрены: групповые видеоконференции до сотни участников; чаты с возможностью делиться фото, видео, презентациями; сообщества школ; трансляции, которые могут просматривать до десяти тысяч человек. Платформа доступна на iOS, Android и на сайте сферум.рф.