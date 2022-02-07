 

Правительство решило обсудить введение госконтроля за оборотом метанола

07.02.2022, 21:12, Новости дня
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В правительстве на совещании обсуждались предложения парламентариев об установлении госконтроля за производством и оборотом метанола в России, сообщил один из авторов инициатив, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.

«В правительстве прошло совещание с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина, Следственного комитета и МВД», – цитирует Рябухина РИА «Новости».

По его словам, обсуждались «предложения парламентариев о государственном контроле в полном объеме за производством и оборотом метанолов в России».

Рябухин уточнил, что некий алгоритм, какая-то «дорожная карта» могут быть подготовлены ведомствами с участием сенаторов и депутатов в течение месяца.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов заявил, что в РФ нужно жестче контролировать оборот алкогольной продукции и принять нормативный правовой акт, который обеспечивает учет метанолосодержащих жидкостей.

Напомним, в Свердловской области от отравления суррогатным алкоголем за несколько недель скончались 35 человек.

До этого 35 человек от отравления суррогатом погибли в Оренбургской области.



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