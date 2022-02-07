 

В сети появилась новая информация о смартфонах Redmi K50

07.02.2022, 21:06, Новости дня
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Как сообщают из компетентных источников, новые смартфоны Redmi K50 будут продавать в розничной сети с базовой стоимостью 315 американских долларов.

Эксперты, тем временем, напоминают, что K50 – это целая линейка новых смартфонов Redmi, в которой будут представлены различные версии мобильных устройств.

На самом деле, цена в 315 долларов – это «круглая цифра», только рассчитана она в Китае. Производитель по примеру своих западных коллег установил базовую цену 2000 минус один, то есть, 1999 юаней, что в пересчете на американскую валюту дает такую сумму. Ранее в сети сообщали, что эти смартфоны выйдут с процессорами Snapdragon 870. В максимально «нафаршированном» состоянии цена смартфона будет равна 520 долларов США.



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