 

Россиянам потребуется паспорт для доступа к бесплатным интернет-ресурсам

07.02.2022, 21:06, Новости дня
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Как сообщает Forbes, власти Российской Федерации собираются позволять гражданам входить в ряд бесплатных интернет-ресурсов только по паспорту. Издание опубликовало данную информацию со ссылкой на достоверные источники.

В частности, среди таких сайтов будут не только «Госуслуги», но и такая популярная социальная сеть, как «ВКонтакте».

Вход без паспорта станет возможным, если пользователь оформит платную подписку, отмечает автор публикации в Forbes. И все это, по информации издания, предполагается внедрить в рамках программы «Доступный интернет». Авторы идеи ссылаются на якобы очень большую нагрузку на сети, которую нужно ограничить каким-либо способом. Ранее правительство пыталось ограничить бесплатные видео только форматом низкого качества с разрешением до 480 р.



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