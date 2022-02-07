Вы особенные: как влияет на женскую судьбу и жизнь рождение на границе двух знаков зодиака

Некоторые люди, родившиеся на границе двух знаков зодиака, считают, что им присущи черты и того, и другого созвездия. Доля правды в этом действительно есть. Вот какие характеристики присущи тем женщинам, которые появились на свет в первой или в последней декаде того или иного знака.

Рыбы – Овен (18-22 марта)

Эти люди имеют неуемный запас энергии, присущий Овнам. Они такие же пробивные, активные, амбициозные, как представители данного знака. В то же время им свойственна чувствительность — это досталось от Рыб. Такие люди могут проявлять эмпатию, сочувствие, сострадание и быть экспертами в сфере психологии. У них прекрасно развита интуиция.

Симбиоз знаков получается поистине потрясающим. С одной стороны, напористость и целеустремленность Овна. С другой — внутреннее чутье и эмоциональный интеллект Рыб. С таким набором качеств женщинам, родившимся в данный период, не составит труда хорошо социализироваться и достичь успеха в жизни.

Овен – Телец (18-22 апреля)

Весьма гармоничное сочетание. Обычно Овны отличается импульсивностью, склонностью к авантюрам, спонтанностью. Иногда они действуют под властью эмоций, необдуманно и могут наделать немало ошибок, о которых впоследствии будут жалеть.

В то же время обычные Тельцы склонны к медлительности. Они длительное время могут вынашивать какие-то идеи, но так и не приступят к их реализации.

Если совместить ключевые характеристики данных знаков зодиака, то мы получим гармоничный симбиоз, когда есть здоровые амбиции, здоровая доля авантюризма. Люди, родившиеся в период с 18 по 22 апреля, подумают, прежде чем что-то сделать, но не станут тянуть с реализацией задуманного.

Телец — Близнецы (18-22 мая)

Это удивительное сочетание несочетаемого. С одной стороны, консервативный Телец, с другой — открытые для всего нового Близнецы. При гармоничном симбиозе получаются весьма интересные и многогранные личности, которые, с одной стороны, остаются верны своим принципам, с другой — приветствуют перемены.

Минусом может стать ситуация, когда качества одного знака сильно перевесят качества другого. Тогда может возникнуть внутреннее напряжение и дискомфорт.

Близнецы – Рак (19-23 июня)

Раки — семейные люди, которые черпают энергию из общения с близкими. Близнецы — личности, которым необходима частая «смена декораций», которые предпочитают поверхностность и не любят углубляться в суть, как это делают Раки.

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У женщин, родившихся на стыке знаков, есть желание создать семью, но в то же время в отношениях они чувствуют себя одинокими. Женская судьба может сложиться непросто, если не постараться найти гармонию с внутренним “я”. А для этого необходимо вести активную социальную жизнь даже при наличии семьи, мужа, детей. Хорошо, если у женщины будет свой бизнес, интересная работа или любимое хобби. Когда ей будет хватать общения и новых впечатлений вне семьи, тогда она почувствует себя счастливой.

Рак – Лев (20-24 июля)

Эти знаки хорошо уравновешивают друг друга. Рак по большей части скрытный и замкнутый, а Лев любит публику, ему нравится привлекать к себе внимание. Поэтому у людей, родившихся на стыке данных созвездий, наблюдается баланс. Они в меру общительны, социальны, оптимистичны. В то же время спокойно чувствуют себя в уединении, одиночестве, становятся прекрасными семьянинами, преданными и надежными друзьями.

Лев – Дева (20-24 августа)

Таких людей можно назвать сильными и волевыми личностями. Львам часто мешает в достижении поставленных целей лень. Так вот в сочетании с характеристиками Девы (а именно трудолюбием, настойчивостью, перфекционизмом) просто не будет возможности, да и желания расслабиться. Поэтому женщины, родившиеся на стыке этих знаков, обладают добрым сердцем и в то же время стальным характером победителя. У них прекрасные лидерские и организационные качества.

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Дева – Весы (20-24 сентября)

Девы обожают планировать свою жизнь наперед. Они не боятся принимать решения самостоятельно и брать ответственность за свои поступки. Весы же, напротив, боятся сделать выбор. Им проще, чтобы кто-то другой сделал это за них.

Люди, родившиеся на стыке этих знаков, планируют наперед свою жизнь, делают это грамотно и правильно. Но порой им не хватает уверенности в себе, смелости для реализации задуманного.

Весы – Скорпион (20-24 октября)

Весы стремятся к жизни в гармонии с окружающими. Порой им проще уступить, согласиться с чужой точкой зрения, лишь бы избежать конфликтов. Они не отстаивают свои жизненные принципы так же рьяно, как это сделают Скорпионы. Последним присуще сильно выраженное чувство собственного достоинства, желание доминировать. Из-за таких противоположных характеристик знаков у людей, родившихся на границе созвездий, может возникнуть внутренний конфликт. Их цель — это остаться самим собой, однако не дать своему эго раздуться до неимоверных размеров. Тогда появится гармония.

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Скорпион – Стрелец (19-23 ноября)

Интересное сочетание, которое дает много возможностей для реализации в жизни. Стрельцы отличаются любовь к правде, справедливости. Скорпионы тоже любят докапываться до истины. Им лучше ужасная правда, чем сладкая ложь. Таким образом, люди, родившиеся на границе данных знаков, являются правдолюбами. Они точно знают, чего хотят от жизни.

Плюс ко всему неуемная энергия Стрельца придает оптимизма Скорпиону, который иногда любит сильно углубляться внутрь себя. В итоге получается личность, которая комфортно себя чувствует и в компании, и в одиночестве, которая самодостаточна и отлично справляется с трудностями без чьей-либо помощи.

Стрелец – Козерог (19-23 декабря)

Козероги отличаются меланхоличностью, иногда угрюмостью, излишним консерватизмом и серьезностью. В то же время Стрельцы — веселые авантюристы, которые обожают спонтанность и иногда действуют импульсивно. Таким образом, при сочетании данных качеств получается очень гармоничная личность. Она в меру веселая, общительная и в то же время серьезно относится к работе.

Люди, родившиеся на стыке данных знаков, обладают прекрасными лидерскими качествами, здоровыми амбициями. Правда, у них есть риск подхватить звездную болезнь, поэтому им следует развивать эмоциональный интеллект.

Козерог – Водолей (17-22 января)

Как в случае с Тельцом и Близнецами, здесь тоже совмещаются несочетаемые качества. Водолей — новатор, первопроходец, он любит все необычное, креативное, не терпит скуки и рутины. В то же время Козерог обожает порядок во всем, ему нравится жить по графику, чтобы ощущать стабильность, надежность, уверенность в завтрашнем дне.

Если качества одного знака не будут преобладать, тогда получится смелая, волевая личность с богатой фантазией. В противном случае может возникнуть внутренний конфликт, и он помешает в реализации планов и в достижении жизненных успехов.

Водолей — Рыбы (16-21 февраля)

Оба знака зодиака, по сути, ориентированы на свой внутренний мир. В то же время оба открыты для общения. Водолей любит выслушивать чужие точки зрения чисто из любопытства и из желания узнать для себя что-то интересное. Рыбы — просто эмпатичные, чувствительные создания, которые умеют сочувствовать и сопереживать.

Люди, которые родились на границе данных знаков, являются очень творческими личностями. У них много интересных и необычных идей, они прекрасно находят общий язык с окружающими. Тем не менее их нельзя назвать командными игроками. Несмотря на открытость и коммуникабельность, это те люди, которые себе на уме. Вряд ли они поставят кого-то в известность относительно своих будущих идей и планов.