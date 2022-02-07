Пять шагов, одна неделя: экспресс-план по омоложению кожи лица, который поможет быстро достичь результата

Наша кожа может выглядеть намного лучше, чем мы можем себе представить. Конечно, мы хотим, чтобы она была моложе, ровнее и чище, но для этого нужно регулярно ухаживать за ней, на что, признаться, не всегда находится время. Тем не менее существует 5 шагов, которые уже за неделю помогут добиться ошеломляющих результатов.

1. Очищение

Омоложение лица начинается с качественного очищения, и делать это нужно не только вечером, но и утром. И этот шаг мы чаще всего пропускаем, потому что собираемся в спешке. Вечернее очищение должно быть глубоким, а вот утреннее можно облегчить, используя всего лишь пару ватных дисков, смоченных мицеллярной водой. Мицеллярка отлично снимает не только остатки макияжа, но и высохший пот и жир, которые кожный покров выделяет и ночью. Мицеллярная вода помогает быстро удалить все лишнее и избавит вас от использования тоника, потому что не хуже восстанавливает кислотно-щелочной баланс. Кроме того, эксперты советуют внедрить полезную привычку отказа от макияжа 1-2 раза в неделю. Ежедневный макияж в перспективе сушит кожу, провоцирует образование морщинистой сетки и мешает отшелушиванию. Дайте вашей коже пару выходных.

2. Используйте сыворотку

Если вы еще не включили в ежедневный уход сыворотку, срочно исправляйте это. Использование сыворотки является вторым важнейшим шагом после глубокого очищения. В ее состав входят мощные ингредиенты, которые усиливают действие крема и помогают ему проникнуть в самые глубокие слои кожи. Не ленитесь. Сыворотка имеет очень нежную жидкую текстуру и впитывается очень быстро. Нанесите пару капель на ладони, аккуратно разотрите, чтобы нагреть продукт и активизировать ингредиенты, и легкими похлопывающими движениями нанесите на лицо. Через минуту уже можете наносить крем. Пока сыворотка впитывается, нанесите крем на кожу вокруг глаз. Кстати, за один раз можно использовать и две сыворотки. В первую очередь наносится та, которая решает основную проблему, например борется с морщинами. Вторую можно использовать увлажняющую или осветляющую.

3. Ампулы или бустер

Смена сезонов требует от нас более серьезного подхода к уходу за кожей. В качестве “тяжелой артиллерии” пару раз в неделю используем ампулы с более насыщенным, концентрированным составом. Лучше всего выбирать с эффектом восстановления. Наносят средство перед кремом, можно добавить пару капель непосредственно в крем.

4. Вечернее очищение

Каждая европейская женщина хоть раз в жизни обращала внимание на качество кожи азиатских женщин. Их секрет прост: массаж ложками. Ваша задача состоит в том, чтобы очень тщательно очистить кожу от макияжа и грязи с помощью пенки или гидрофильного масла, смягчить тоником и нанести сыворотку. Перед умыванием положите несколько суповых ложек в морозилку. Теперь достаньте. Водите ими по массажным линиям с легким нажимом около пяти минут. Затем нанесите крем.

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5. Восстановление

Важная часть ухода для сохранения молодости и красоты. Ежедневно кожный покров подвергается воздействию агрессивной окружающей среды. Кожа впитывает токсины, грязь, пыль, клетки отмирают быстрее. Чтобы восстановить тонус и потерянные микроэлементы, используйте восстанавливающие, регенерирующие сыворотки и кремы, в состав которых входит ретинол и коллаген, которые борются с потерей упругости во время сна. Специалисты советуют выбирать только один продукт с ретинолом. Пусть это будет сыворотка или крем, но не оба средства сразу, потому что избыток ретинола может оказать обратное действие и раздражать кожу. То же самое с кислотами. Если они входят в состав крема, то в сыворотке их быть не должно. И наоборот.

Дополнительно: усиление антивозрастного эффекта

При выборе косметики обязательно изучайте состав. Например, если у вас жирная кожа, то все ухаживающие средства должны быть облегченным и не иметь в составе масел.

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При нанесении любого средства следуйте правилу: лучше меньше, да лучше. Конечно, нам кажется, что чем больше мы нанесем на кожу средства, тем сильнее и быстрее будет эффект. Это не так. Кожа берет столько средства, сколько ей действительно необходимо, все остальное остается на поверхности и начинает работать в обратном направлении, постепенно смешиваясь с потом и жиром. Самый правильный подход – нанести на каждую зону по одной капле и тщательно распределить. Основными точками на лице являются лоб, нос, обе скулы и подбородок.

И главное. Обязательно каждый день зимой и летом используйте солнцезащитный крем максимального уровня защиты. Если вы живете в холодном регионе и думаете, что отсутствие солнца избавляет вас от его лучей, вы ошибаетесь. Солнечные лучи сами по себе не опасны, опасен ультрафиолет, невидимый глазу. Именно он разрушает коллагеновые связки и лишает кожу влаги, проявляя эффект фотостарения. При покупке косметики обязательно обращайте внимание на уровень защиты. Это касается не только уходовой, но и декоративной косметики.