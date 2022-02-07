 

ГБР пришло с обыском в Криворожский горсовет – по данным бюро, госбюджет недополучил 700 млн грн

07.02.2022, 20:44, Новости дня
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Отмечается, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между горсоветом и одним из градообразующих предприятий было заключено 82 договора аренды земельных участков.

“Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 млн грн”, – говорится в сообщении. 

В бюро предварительно квалифицируют произошедшее по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Следователи ГБР изъяли в горсовете договоры и другую сопроводительную документацию.

ГБР не называет предприятие, о которых идет речь, но в пресс-службе металлургического комбината “АрселорМиттал Кривой Рог” сообщили, что речь идет именно о нем. Комбинат получил запрос от ГБР по обязательным платежам за землю в 2017-2019 годах.

“Подчеркиваем, что налоговые споры, в частности относительно местных налогов и сборов, компания решает в судебном порядке, как это предусмотрено законодательством”, – указывают на предприятии.

Там напомнили, что Верховный суд уже неоднократно как в рамках административного судопроизводства, так и в хозяйственном производстве подтвердил правомерность действий предприятия в спорах относительно платы за землю между АМКР, налоговой службой и горсоветом Кривого Рога.

“Мы удивлены, что ГБР игнорирует факт уже сложившейся позиции Верховного суда по этому вопросу. Считаем, что правоохранители не должны подменять собой суд, а также не уполномочены решать, какой должна быть ставка налога. Это грубо противоречит принципу верховенства права”, – заявил заместитель гендиректора “АрселорМиттал Кривой Рог” по административным вопросам Артем Филипьев.

Контекст:

По данным издания “Рейтинг”, “АрселорМиттал Кривой Рог” занимает вторую позицию в топ-10 плательщиков налога на землю в Украине, уступая “Укрзалізниці”. Ставки земельного налога утверждает местный совет. В 2021 году комбинат уплатил 920 млн грн в виде платы за землю.

Компания “АрселорМиттал Кривой Рог” входит в состав крупнейшей металлургической компании мира  “АрселорМиттал”. Комбинат в Кривом Роге Днепропетровской области был приватизирован в 2005 году, с 2007-го входит в состав корпорации “АрселорМиттал” (ключевой совладелец – английский бизнесмен индийского происхождения, миллиардер Лакшми Миттал).

4 января 2022 года Офис генерального прокурора совместно с Шевченковским районным судом Киева заблокировал средства на счетах компании, заявили на комбинате. 

1 февраля СБУ и Бюро экономической безопасности также провели обыски на горно-обогатительных комбинатах группы “Метинвест” в Кривом Роге – из-за предположительного занижения рентной платы за пользование недрами. В БЭБ объяснили, что, по данным следствия, должностные лица четырех предприятий группы снижали рентную плату за пользование недрами, в результате чего государственный бюджет в 2018-2020 годах недополучил 18 млрд грн.

Группа “Метинвест” отвергла обвинения и подчеркнула, что только в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов.

“Метинвест” – вертикально интегрированная группа из добывающих и металлургических предприятий, которые расположены в основном в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях. Основными акционерами “Метинвеста” являются СКМ бизнесмена Рината Ахметова (71,24%) и “Смарт-Холдинг” внефракционного народного депутата Украины Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией.

Некоторые эксперты считают, что обыски силовиков, касающиеся металлургических предприятий Кривого Рога, могут быть связаны, и, возможно, за ними стоит бизнесмен Игорь Коломойский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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